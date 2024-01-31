قطر القطري يعير نجمه العراقي إلى المرخية

شفق نيوز/ أعلن نادي قطر القطري، يوم الأربعاء، انتقال لاعبه العراقي بشار رسن إلى صفوف مواطنه المرخية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وذكر النادي في بيان عبر صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي "أعار نادي قطر اللاعب بشار رسن إلى نادي المرخية حتى نهاية الموسم الحالي 2023-2024، ونتمنى له التوفيق خلال فترة إعارته".

من جهته، أعلن نادي المرخية القطري عن تعاقده مع نجم المنتخب الوطني ولاعب نادي قطر السابق بشار رسن حتى نهاية الموسم الكروي الحالي.

ويحتل المرخية، المركز الأخير بدوري نجوم قطر برصيد 4 نقاط، حيث يعمل النادي على تدعيم صفوفه بصفقات جديدة في الميركاتو الشتوي، على أمل تحاشي الهبوط نهاية الموسم.

وانتقل رسن في الميركاتو الصيفي لموسم 2021-2022 لنادي قطر قادماً من بيرسيبوليس الإيراني، الذي خاض معه 69 مباراة محرزاً 3 أهداف.

وكان رسن ضمن صفوف منتخب العراق الذي شارك في كأس آسيا 2023 بقطر وودعها من دور الـ16، بعد الخسارة أمام الأردن بثلاثة أهداف لهدفين.