قطار إسبانيا لا يتوقف.. "الماتادور" يسقط ألمانيا ويعبر لنصف نهائي أمم أوروبا

شفق نيوز/ حقق منتخب أسبانيا فوزًا صعبًا على ألمانيا، بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن دور ثمن النهائي من بطولة يورو 2024.

هدف المباراة الأول لإسبانيا جاء في الشوط الثاني عبر البديل أولمو في الدقيقة الـ 52 من عمر المباراة، وحاول المنتخب الألماني من أجل تسجيل هدف التعادل، وهو ما تحقق في الدقيقة الـ88 من عمر المباراة عن طريق فيرتز.

وفي الدقيقة الـ120 من عمر المباراة، تمكن مورينو من تسجيل الهدف الثاني لمنتخب إسبانيا، من ضربة رأس قوية من داخلة منطقة الجزاء.

بهذا الفوز تأهل منتخب إسبانيا للدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.