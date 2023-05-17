قطار السيتي يعبر مدريد بالأربعة ويحط بنهائي اسطنبول

2023-05-17T20:50:43.000000Z

بلغ نادي مانشستر سيتي نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه العريض والمستحق على ضيفه ريال مدريد برباعية نظيفة في إياب نصف النهائي مساء اليوم الأربعاء.

وتأهل مانشستر سيتي إلى المباراة النهائية بعد فوزه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 5-1.

وسجّل البرتغالي بيرناردو سيلفا (23 و7) والبرازيلي ميليتاو (76) بالخطأ في مرمى فريقه وجوليان ألفاريز (90+1) أهداف مانشستر سيتي.

وسيواجه فريق المدرب بيب غوارديولا إنتر في المباراة النهائية التي ستستضيفها مدينة اسطنبول في 10 يونيو/حزيران القادم. 

أخبار ذات صلة

Shafaq Live
Shafaq Live
English كوردى عربي
English كوردى عربي
Radio