"قضي الامر".. بعثة المنتخب العراقي تتجه للسعودية لملاقاة الامارات

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، اليوم السبت، عن توجه بعثة المنتخب الى السعودية لملاقاة الامارات في الرياض ومن ثم التوجه للامارات لملاقاة سوريا، ليحسم الجدل اثر قرار "الفيفا" الاخير.

جاء ذلك في بيان للاتحاد، ورد إلى وكالة شفق نيوز، مضيفاً أن الجهازُ الفني للمنتخبِ الوطني أعلن القائمةَ المُستدعاة لمباراتي الإمارات وسوريا ضمن التصفياتِ المؤهلة لمونديال قطر 2022 ، مبينة أن القائمة تضم 30 لاعباً.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الشباب والرياضة العراقية، رفع شكوى لدى محكمة "كاس" الدولية، رداً على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نقل مباراته المرتقبة مع الإمارات، إلى السعودية.

وتسلم الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم، وبشكل رسمي قراراً من الاتحاد الدولي "الفيفا" يقضي بلعب مباراته أمام المنتخب الإماراتي ضمن تصفيات كأس العالم في السعودية "دون اختياره"، مؤكداً اعتراضه على القرار.

وتصم "القائمة الاولية" من اللاعبين الثلاثين، والذين بصدد سفرهم بعد ساعات الى السعودية، وفق بيان الاتحاد، هم كلٌ من: جلال حسن، محمد حميد ، دلوفان مهدي، محمد شاكر، أحمد إبراهيم، عباس قاسم، حسن عبد الكريم، حسن رائد، ابراهيم بايش، مصطفى محمد جبر، محمد علي عبود، سعد عبد الأمير، مهند جعاز، حسن داخل، شيركو كريم، مهند عبد الرحيم، سعد ناطق، مناف يونس، ضرغام اسماعيل، أمجد عطوان، مصطفى ناظم، بشار رسن، زيدان إقبال، أيمن حسين، علي فائز، حسين علي ، جيستن ميرام ، علاء عباس، علي الحمادي، أحمد فرحان.

وفي الصدد أشار الاتحاد إلى غياب اللاعب المحترف "العماري" من قائمة المنتخب، مبينا أن المحترف في نادي غوتنبرغ السويدي (أمير العماري) تعرص إلى إصابةٍ عَضليّةٍ في مُباراةٍ وديةٍ خاضها فريقه يوم أمس ضد فريقِ نوربي، وذلك حسب التَشخِيص الطبي.

وأكدَ اللاعب، في اتصالٍ هاتفي مع إدارةِ المُنتخب الوطني، أنه بحاجةٍ إلى الراحةِ من أسبوعٍ إلى عشرة أيامٍ، وبالتالي تأكدَ غيابه عن مواجهتي الإمارات وسوريا ضمن التصفياتِ المُؤهلةِ إلى مونديال قطر 2022.

ومن المؤمل أن يعلنَ الجهازُ الفني، اليوم، القائمةَ النهائيّة المُؤلفة من (30) لاعباً لخوضِ مباراتي الجولتين الأخيرتين من التصفياتِ المُؤهلة لكأسِ العالم ٢٠٢٢.