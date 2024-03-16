"قضية منى سامي".. اتحاد الكرة العراقي يستأنف قرار الفيفا بإيقاف عماد محمد: يقف وراء تدويلها متنفذون

شفق نيوز/ قدّم الاتحادُ العراقيّ لكرة القدم استئنافاً لقرار فيفا إيقاف مدرب منتخب الشباب عماد محمد، وحرمانه لمدة ستةِ أشهر وفقاً للإجراءاتِ القانونيّة المُتبعة، معتبراً محمد هو واحدٌ من أبناءِ اللعبة المهمين من الذين مثّلوا المنتخباتَ الوطنيّة لسنواتٍ طويلةٍ.

وقال الاتحاد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في الوقتِ الذي تلقّى فيه الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدم قرارَ الاتحاد الدوليّ لكرة القدم FIFA إيقاف مدرب منتخب الشباب عماد محمد، عن التدريبِ لمدة ستةِ أشهر، نتيجة ما أسماها توجيه إهاناتٍ إلى إحدى الإعلاميات، في وقتٍ سابقٍ، فإن الاتحادَ سيواصلُ دفاعه عن مدربِ منتخب الشباب الذين تنتظره المشاركةُ في بُطولةِ غرب آسيا للمُنتخباتِ الأولمبية، وهو واحدٌ من أبناءِ اللعبة المهمين من الذين مثّلوا المنتخباتَ الوطنيّة لسنواتٍ طويلةٍ، ولن يدخرَ جهوده في الدفاع عنه".

وتابع البيان: "قدّم الاتحادُ العراقيّ لكرة القدم استئنافاً لقرار FIFA إيقاف مدرب منتخب الشباب وحرمانه لمدة ستةِ أشهر وفقاً للإجراءاتِ القانونيّة المُتبعة"، مستغرباً من "قضيةِ "تدويل" الموضوع بالشكلِ الذي وصلَ من خلاله الأمرُ إلى الاتحادِ الدوليّ، ونتجت عنه تداعياتٌ انتهت بقرارِ حرمان المدرب«عماد محمد، مع التأكيدِ على أن ما حصلَ كان قبلَ أكثر من عشرة أشهر مضت، وتحديداً في فترةِ كأس العالم للشباب التي جرت في الأرجنتين العام الماضي".

ويبين الاتحادُ أنه ينتظرُ قرارَ الاستئناف، ويتطلعُ بثقةٍ إلى إلغاءِ قرار الحرمان، وعودة مدربِ منتخب الشباب عماد محمد إلى التدريب".

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، يوم السبت، إيقاف مدرب المنتخب العراقي للشباب عماد محمد وحرمانه من التدريب لمدة ستة أشهر بسبب توجيه إهانات إلى مقدمة برامج في وقت سابق.

وقال مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، لوكالة شفق نيوز، ان القرار قد صدر بحق محمد عماد بعد شكوى من الاعلامية منى سامي، وان حرمان المدرب عماد جاء بداعي اتهامات باطلة.

وأضاف المصدر، ان تصعيد الموقف وتأجيجه جاء من الداخل ليصل للاتحاد الدولي، والموضوع فيه مساعي من متنفذين.

وبهذا يكون عماد محمد خارج الحسابات التدريبية للمنتخب الشبابي العراقي بعد العقوبة الدولية.

ويستعد، منتخب شباب العراق بدلا من الاولمبي للمشاركة في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة التي تقام في مدينة الأحساء بالسعودية خلال الفترة من 20 حتى 26 من شهر آذار الجاري.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قرر مشاركة منتخب الشباب بقيادة عماد محمد في بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً بدلاً من المنتخب الأولمبي، بعد اعتذار المنتخب الأولمبي بقيادة راضي شنيشل عن المشاركة بالبطولة.

يشار إلى أن سامي كانت قد كتبت في منشور عبر صفحتها على تويتر، ما نصه "الو عماد.. عوف الطوبة وأركض ورة هدف سامي".

ليرد عماد محمد في ستوري على صفحته في انستغرام "عندما لا تمتلك شرف الخصومة فبالتأكيد لا تمتلك شرف المواجهة.. الو شرف".