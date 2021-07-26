قضية تسمية مدرب جديد للمنتخب العراقي تحسم نهاية الأسبوع الحالي

شفق نيوز/ أكدت الهيأة التطبيعية لاتحاد كرة القدم، يوم الاثنين، ان موضوع المدرب سيحسم حتماً نهاية الاسبوع الحالي بغية البدء في اعداد المنتخب الوطني العراقي.

وقال شامل كامل نائب رئيس التطبيعية لوكالة شفق نيوز؛ ان التطبيعية ستحسم أمرها بشأن المدرب خلال هذا الاسبوع حتماً ليكون التجمع حسب ما قررت التطبيعية في الأول من آب المقبل.

واشار الى ان التطبيعية قررت تجمع لاعبي المنتخب الوطني في الأول من الشهر المقبل، مؤكدا أن التجمع الاول سيكون داخلياً.

واضاف ان التطبيعية وبعد حسم التسمية ستقيم معسكرا تدريبيا للمنتخب في صربيا وتم اتخاذ الإجراءات بشأن ذلك، مبينا أن المعسكر سيقام للفترة من السابع من شهر آب المقبل، ويستمر حتى الرابع والعشرين منه وسيخوض عدد من المواجهات الودية هناك.

واوضح ان هنالك اكثر من مدرب مازالوا قيد المناقشة وسيتم اختيار الأنسب للمنتخب العراقي.

وبين أن من بين المرشحين لقيادة المنتخب البرتغالي كيروش، و الهولندي ادفوكايد وغيرهم من الأسماء المرشحة.