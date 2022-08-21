سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قضية الاغتصاب تلاحق كريستيانو رونالدو مجدداً

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-21T14:53:26+0000
قضية الاغتصاب تلاحق كريستيانو رونالدو مجدداً

شفق نيوز/ عادت قضية الاغتصاب والاعتداء الجنسي التي اتهم فيها كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، من قبل عارضة الأزياء الأمريكية كاثرين مايورغا، لتطفو إلى السطح من جديد بعدما أغلقت تماما قبل نحو شهرين.

وأفادت صحيفة "صن" البريطانية في تقرير لها بأن القضية عادت من جديد للحياة، بعدما تقدمت مايورغا باستئناف لدى محكمة الاستئناف الأمريكية، وستنظر المحكمة في الاستئناف لأول مرة يوم الثلاثاء المقبل، وذلك من خلال جلسة استماع عبر الهاتف لمدة ساعة واحدة".

وبدورها، تقدمت شرطة مدينة لاس فيغاس بالتماسات إلى المحكمة، لإرسال ملفات التحقيق إلى الصحافة.

من جانبه، ينفي كريستيانو رونالدو تماما على مدار سنوات، تورطه في قضية من مثل هذا النوع، مشددا على أنها ضد كل ما يؤمن به من مبادئ وأخلاقيات.

ودفع رونالدو في وقت سابق 375 ألف دولار لمايورغا، لشراء صمتها والتخلي عن الدعوى، لكنها عادت وطالبت بتعويض قيمته 25 مليون دولار.

وكانت محكمة في "لاس فيغاس" قد رفضت دعوى الاغتصاب التي رفعتها كاثرين مايورغا ضد كريستيانو رونالدو، بتهمة الاعتداء الجنسي عليها في أحد الفنادق هناك خلال عام 2009.

related

يوفنتوس يفرط بفرصة أولى لحسم اللقب

Date: 2020-07-24 02:41:11
يوفنتوس يفرط بفرصة أولى لحسم اللقب

نجم سابق في المانيو: رونالدو سيجلب الفوز للشياطين الحمر ولكن بلا ألقاب

Date: 2021-08-30 05:11:33
نجم سابق في المانيو: رونالدو سيجلب الفوز للشياطين الحمر ولكن بلا ألقاب

احتجاز "رونالدو" لاعتدائه على طفل مصاب بالتوحد وتحطيم هاتفه.. صور

Date: 2022-08-18 09:40:48
احتجاز "رونالدو" لاعتدائه على طفل مصاب بالتوحد وتحطيم هاتفه.. صور

بغياب ميسي ورونالدو.. هيمنة ألمانية على التشكيلة المثالية لدوري الأبطال

Date: 2020-08-24 15:02:15
بغياب ميسي ورونالدو.. هيمنة ألمانية على التشكيلة المثالية لدوري الأبطال

رونالدو يستهل عودته لمانشستر يونايتد بهدفين في مرمى نيوكاسل

Date: 2021-09-11 16:18:15
رونالدو يستهل عودته لمانشستر يونايتد بهدفين في مرمى نيوكاسل

رونالدو: أريد غزو العالم

Date: 2020-08-28 06:31:48
رونالدو: أريد غزو العالم

رونالدو بعد التقاعد.. تدريب "جونيور" ليخلفه في الملاعب

Date: 2021-09-27 04:59:44
رونالدو بعد التقاعد.. تدريب "جونيور" ليخلفه في الملاعب

فيروس كورونا يصيب كريستيانو رونالدو

Date: 2020-10-13 14:42:12
فيروس كورونا يصيب كريستيانو رونالدو