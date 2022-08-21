قضية الاغتصاب تلاحق كريستيانو رونالدو مجدداً

شفق نيوز/ عادت قضية الاغتصاب والاعتداء الجنسي التي اتهم فيها كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، من قبل عارضة الأزياء الأمريكية كاثرين مايورغا، لتطفو إلى السطح من جديد بعدما أغلقت تماما قبل نحو شهرين.

وأفادت صحيفة "صن" البريطانية في تقرير لها بأن القضية عادت من جديد للحياة، بعدما تقدمت مايورغا باستئناف لدى محكمة الاستئناف الأمريكية، وستنظر المحكمة في الاستئناف لأول مرة يوم الثلاثاء المقبل، وذلك من خلال جلسة استماع عبر الهاتف لمدة ساعة واحدة".

وبدورها، تقدمت شرطة مدينة لاس فيغاس بالتماسات إلى المحكمة، لإرسال ملفات التحقيق إلى الصحافة.

من جانبه، ينفي كريستيانو رونالدو تماما على مدار سنوات، تورطه في قضية من مثل هذا النوع، مشددا على أنها ضد كل ما يؤمن به من مبادئ وأخلاقيات.

ودفع رونالدو في وقت سابق 375 ألف دولار لمايورغا، لشراء صمتها والتخلي عن الدعوى، لكنها عادت وطالبت بتعويض قيمته 25 مليون دولار.

وكانت محكمة في "لاس فيغاس" قد رفضت دعوى الاغتصاب التي رفعتها كاثرين مايورغا ضد كريستيانو رونالدو، بتهمة الاعتداء الجنسي عليها في أحد الفنادق هناك خلال عام 2009.