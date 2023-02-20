"قضى في زلزال تركيا".. وصول جثمان اللاعب الغاني"اتسو" إلى بلاده

شفق نيوز / وصل، اليوم الاثنين، جثمان لاعب كرة القدم الغاني كريستيان أتسو إلى غانا بعد العثور عليه قتيلا في مبناه السكني المنهار، إثر الزلزال في تركيا، فيما أبدى مسؤول غاني "حزنه" على فقدان اللاعب.

ووصل جثمان أتسو إلى العاصمة الغينية آكرا، وفق ما قاله نائب الرئيس محمد باوميا الذي قاد وفدا حكوميا لاستعادة الجثمان، فيما تم نقل الجثمان إلى الوطن في نعش على متن طائرة للخطوط التركية رفقة أفراد من أسرته والسفير الغاني لدى تركيا، حسبما قالت وزارة الخارجية.

وأضاف نائب الرئيس "هذه الخسارة مؤلمة للغاية وهذا يوم حزين لغانا. كلنا صلينا مرارا، تمسكنا بالأمل كل يوم مر، لكن الله يعرف أفضل منا".

وعثر على جثة أتسو وسط أنقاض مبنى فاخر، من 12 طابقا، في مدينة أنطاكية جنوب تركيا السبت، بعد نحو أسبوعين على الزلزال المدمر الذي خلف أكثر من 44 ألف قتيل في سوريا وتركيا.

ووردت أنباء بعد يوم من وقوع الزلزال عن إنقاذ أتسو من الأنقاض حيا وإرساله إلى مستشفى، لكنها لم تكن صحيحة.

وأتسو، 31 عاما، لعب في فريقي تشيلسي ونيوكاسل الإنكليزيين، وانضم لنادي هاتاي سبور التركي العام الماضي محرزا الهدف الفائز في مباراة بالدوري في 5 فبراير قبل ساعات من وقوع الزلزال المميت.

وكانت آخر تغريدات النجم الراحل على حسابه على تويتر تقول "انتصار مهم للفريق.. سعيد بوجودي بقائمة الهدافين".

وقال مدير نادي هاتاي سبور إن إن أتسو تراجع عن مغادرة تركيا قبل ساعات من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، تقريبا للاستعداد للمباريات التالية بشكل أفضل.