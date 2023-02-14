قصي منير يقود "القاسم" خلفاً لعلي عبد الجبار

شفق نيوز/ قدم مدرب نادي القاسم الرياضي لكرة القدم علي عبد الجبار استقالته، لأسباب وصفها بأنها "خاصة"، كما تنازل عن جميع ما بذمة النادي من مستحقات مالية.

وقال عضو المكتب الإعلامي للنادي نوفل الجنابي لوكالة شفق نيوز، إن الادارة قدمت شكرها للمدرب علي عبد الجبار لإخلاصه ولما قدمه للنادي، وتعاقدت رسميا مع المدرب قصي منير لخلافة عبد الجبار حتى نهاية الموسم الحالي.

وأضاف أن الادارة قدمت المدرب قصي رسميا اليوم لوسائل الإعلام، بعد الاتفاق على كافة بنود العقد ، موضحاً أن المدرب الجديد سيبدأ مهمته اليوم في تدريب فريق نادي القاسم لكرة القدم استعدادا للمباريات المقبلة .

وأشار إلى أن منير سيكون على رأس الهرم التدريبي للفريق في مباراته المقبلة أمام فريق نادي النفط يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 17.

ويحتل فريق القاسم المركز 18 في الدوري العراقي الممتاز برصيد 13 نقطة بعد انتهاء الجولة 16.