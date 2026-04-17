قصي منير يقود الرمادي رسمياً في المرحلة المقبلة

شفق نيوز- الأنبار

قررت إدارة نادي الرمادي الرياضي، يوم الجمعة، تسمية المدرب قصي منير مديراً فنياً للفريق الكروي الأول، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وقال مصدر في النادي لوكالة شفق نيوز، أن الإدارة توصلت إلى اتفاق نهائي مع منير لقيادة الجهاز الفني، خلفاً للكادر السابق، ضمن مساعي تعزيز نتائج الفريق وتحسين موقعه في المنافسات.

وبين أن اختيار منير جاء لما يمتلكه من خبرة تدريبية ومعرفة جيدة بكرة القدم العراقية، فضلاً عن قدرته على تطوير أداء اللاعبين وقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ومن المؤمل أن يباشر المدرب الجديد مهامه خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيداً للدخول في برنامج الإعداد الخاص بالفريق.