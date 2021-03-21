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قصي منير يتسلم مهمة تدريب القاسم خلفا للمستقيل عادل نعمة

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-21T17:19:15+0000
قصي منير يتسلم مهمة تدريب القاسم خلفا للمستقيل عادل نعمة

شفق نيوز / تعاقدت إدارة نادي القاسم، يوم الأحد، مع اللاعب الدولي السابق، المدرب قصي منير خلفا للمدرب المستقيل عادل نعمة.

وقال عضو المكتب الإعلامي للإدارة، أحمد حسن، لوكالة شفق نيوز، "التعاقد مع المدرب قصي منير، جاء بعد مغادرة عادل نعمة الفريق عقب خسارة القاسم في المباراة الأخيرة أمام فريق الطلبة 2-3 ضمن منافسات الجولة 25 لدوري الكر الممتاز".

وأضاف حسن، "قصي منير سيقود الفريق في مباراته المقبلة أمام النفط، ضمن منافسات كاس العراق"، لافتا إلى أن "الاتفاق على الجهاز الفني المساعد سيتم بوقت لاحق".

ويحتل القاسم المركز 18 برصيد 22 نقطة بعد انتهاء الجولة الـ 25 من دوري الكرة الممتاز .

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