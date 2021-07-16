قصي منير: ندوة لبحث عن مدرب للعراق دليل اخفاقاتنا المتكررة وسوء التخطيط

شفق نيوز/ أبدى اللاعب الدولي السابق والمدرب الحالي قصي منير استغرابه لعقد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال والهيئة التطبيعية ندوة للبحث عن حلول في موضوع تسمية مدرب المنتخب العراقي بهذا التوقيت، الذي يسبق تصفيات كأس العالم الحاسمة بأقل من شهر ونصف.

وقال قصي منير لوكالة شفق نيوز، "من الصعب أن يتمكن اي مدرب من فعل شيء في هذا الوقت القصير علماً أنه مازال لم يسمَ لحد الان، مبينا ان المنتخبات بدأت تستعد مبكراً ونحن مازلنا نحاور مختصين لايجاد الحلول للخروج بحصيلة اختيار المدرب.

وبين ان "سوء تخطيط قادة الكرة العراقية هو من اوصلنا لهذا الحال فكان الاجدر ان تفكر منذ وقت سابق، لافتا إلى ان الموضوع ينعكس على كل الإدارات التي سبقت التطبيعية في قيادة الكرة العراقية وهذا هو حالنا منذ زمن بعيد نبحث ونفكر عن حلول مع اقتراب اي بطولة.

واكد ان "المدرب الذي سيأتي لن يتمكن من فعل شيء وسيكون تواجده تحصيل حاصل لا يستطيع فعل اي شيء امام فرق قوية ستواجهنا في مستهل التصفيات لاسيما أننا سنواجه كوريا الجنوبية في الثاني من ايلول المقبل وبعدها بخمسة ايام نلتقي منتخب ايران".

واكد منير أن "مجموعتنا صعبة جدا ولا يظن البعض انها سهلة فكل الفرق ستكون منافسة قوية وجاءت لبلوغ كأس العالم بعد ان استعدت بشكل جيد من خلال استقرار اداري وفني جيد".

وأردف قائلاً؛ "لقد شاهدنا بطولة كأس أوروبا وشاهدنا المستويات المتطورة جدا، مبينا ان ذلك لن ياتي من فراغ او عن طريق الاحلام والتمنيات، انما جاء عبر تخطيط ممنهج منذ سنوات طويلة، وعليه لا يجب ان نرمي باللوم على الكادر التدريبي واللاعبين في حال الاخفاق بل اللوم يكون على الادارات التي قادت اتحاد الكرة ولم تحسن التخطيط والبناء للامد البعيد".

وكان وزير الشباب والرياضة عدنان درجال عقد امس الخميس ، ندوة نقاشية بشأن تحضيرات المنتخب الوطني المستقبلية وتسمية مدرب جديد لقيادة الفريق العراقي للمرحلة المقبلة ، بحضور رئيس الهيئة التطبيعية إياد بنيان وعدد من المدربين والشخصيات الرياضية والإعلامية،والمهتمين بالشأن الرياضي.