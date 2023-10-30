قصي منير مخاطباً كاساس: عالج هذا الخلل في المنتخب باسرع وقت

شفق نيوز/ دعا الكابتن قصي منير وهو أحد نجوم انجاز أثينا 2004 وامم اسيا 2007، يوم الاثنين، مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس إلى معالجة خلل موجود في صفوف المنتخب، والاسراع باختيار القائمة الأساسية قبل انطلاق التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026، وتصفيات كأس آسيا 2027 .

وقال اللاعب الدولي السابق والمدرب الحالي قصي منير لوكالة شفق نيوز، ان هناك خللاً موجودا بخطوط المنتخب العراقي لم يعالج بعد، مشددا على ضرورة معالجته بأسرع وقت سيما وأن المنافسات الرسمية ستنطلق قريبا جداً .

وأكد منير على ضرورة استقرار كاساس على قائمة أخيرة بأسماء لاعبي المنتخب ليكون الانسجام بينهم قبل الدخول في المنافسات الرسمية، لافتاً إلى أن المنتخب فيه خلل كبير في خط الدفاع وهذا سببه عدم الاستقرار على تشكيلة اساسية كما يجب أن يحدث، وهذا ماتوضح لنا من خلال دخول اهداف عديدة في مرمانا كان سببها المدافعين الذين تشعر بانهم غير منسجمين لكثرة التغييرات وعدم الاستقرار.

واشار إلى ان وجوها جديدة نراها من مباراة لاخرى مع ان الوقت اصبح يداهمنا وهنا لابد على كاساس الاستقرار على خط دفاع ثابت لخلق الانسجام والتفاهم فيما بينهم، مؤكدا أنه يحترم فلسفة كاساس التدريبية وربما يكون له وجهة نظر في اختياراته.

وتابع، كوني من لاعبي خط الوسط الذي كنت أشغله مع زملائي في جيل 2007 ، فأرى من الضروري إشراك لاعبين يقدمون مستويات جيدة في الدوري العراقي مثل اللاعب احمد فرحان الذي اتوسم به خيرا .

وأشار إلى أن خط وسط المنتخب العراقي يمتلك مجموعة جيدة جدا خاصة ابراهيم بايش واحمد فرحان وزيدان اقبال، والباقين من الذين شاهدناهم والذين قدموا مستويات جيدة وهذا جانب مطمئن لهذا المركز ، إلا أن غياب الاستقرار اثر سلباً على الاداء العام .

وفيما يخص خط الهجوم أكد منير، أن خط الهجوم يعاني من عقم تهديفي وعدم ايجاد الحلول التي تترجم الهجمات لأهداف، لكن ارى ان المتواجدين مثل اللاعبين ايمن حسين ومهند علي وعلي الحمادي هم افضل الموجودين حاليا على أرض الواقع.

وقال أيضا، كنت اتمنى ان يهتم اتحاد الكرة بجانب اكتشاف المهاجمين الموهوبين من خلال الاهتمام بدوريات الفئات العمرية التي تخرّج منها أبرز اللاعبين، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بهذا الجانب ليتم اكتشاف مهاجمين بقيمة اللاعبين الكبار بغية إنقاذ هذا المركز المهم جدا والذي يعاني منذ مدة طويلة من التراجع وهذا ما لاحظناه من خلال العقم التهديفي الواضح لمباريات منتخبنا الوطني .

ووضعت قرعة نهائيات كأس آسيا المنتخب العراقي في المجموعة الرابعة الى جانب منتخبات اليابان وفيتنام وإندونيسيا.

ويشارك العراق في نهائيات كأس آسيا 2023 للمرة العاشرة في تاريخه، وهو يعد ضمن المنتخبات العربية التي سبق لها التتويج باللقب عندما نجح في الظفر به في النسخة التي أقيمت عام 2007 في أربع دول هي إندونيسيا وماليزيا وفيتنام وتايلاند، لأول مرة في تاريخ البطولة.