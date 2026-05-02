برشلونة يضع يديه على لقب الليغا

شفق نيوز- مدريد

وضع نادي برشلونة، يديه على لقب الدوري الإسباني، بعد فوزه الصعب 2-1 على مضيفه أوساسونا، مساء السبت، في الجولة 34 من عمر البطولة.

وتمكن روبرت ليفاندوفسكي، في تسجيل الهدف الأول لصالح برشلونة، في الدقيقة 81.

وبعد 5 دقائق، عزز البديل فيران توريس، تقدم النادي الكتالوني، بالهدف الثاني.

وقلص أوساسونا، الفارق، في الدقيقة 89 عن طريق رأسية راؤول جارسيا.

وارتفع رصيد برشلونة إلى 88 نقطة في صدارة الليغا، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 42 نقطة في المركز العاشر.

وبإمكان برشلونة، حسم التتويج رسميًا بلقب الليغا، حال تعثر ريال مدريد أمام إسبانيول، مساء الأحد، سواء بالتعادل أو الخسارة.