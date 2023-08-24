رياضية عراقية حققت مجداً عالمياً.. صور وتفاصيل

شفق نيوز/ نال انجاز لاعبة ديالى البارالمبية بلعبة تنس الطاولة "نجلة عماد" صدى رياضيا واسعا وكبيرا بعد حصدها وسامين أولمبيين في بطولة العالم بكوريا الجنوبية بتأهلها لأولمبياد باريس عام 2024.

وروت "نجلة عماد"، لوكالة شفق نيوز، قصة النجاح والمجد التي بدأتها في ديالى بعمر 10 سنوات بدعم وتشجيع الاسرة والمختصين بلعبة تنس الطاولة واستطاعت أن تصبح لاعبة عالمية في مجال اللعبة وشاركت في 23 بطولة دولية نالت عشرات الأوسمة الذهبية والفضية والبرونزية.

نجلة عماد، وخلال مشاركتها في بطولة كوريا الجنوبية استطاعت قهر لاعبات العالم وأبرزهن بطلة العالم باللعبة اللاعبة الفرنسية، والبطلة الصينية والكورية، واخرهن التايلندية لتنال وساما ذهبيا وآخر فضي يؤهلها للمشاركة ببطولة الألعاب البارالمبية في فرنسا في تشرين أول 2024.

وحافظت عماد على مستواها وتطورها بشكل متصاعد نتجة التمارين المكثفة والمستمرة في ديالى، وفي نادي وسام المجد في بغداد، رغم التزاماتها الدراسية وهي في الصف السادس ادبي، وتتطلع لعبور المرحلة الاعدادية بعد امتحان الدور الثاني بعد تأجيل مواد دراسية لم تشترك بها لأسباب ودوافع تؤهلها لدخول كلية الإعلام.

وكان لدعم الأسرة واللجنة البارالمبية، الدور الكبير في صقل موهبة نجلة عماد رغم انها من ذوي المهمات الخاصة وما تعانيه من مشاكل ومصاعب في المجال الرياضي.

وتقول عماد "رغم المصاعب والظروف الا ان الاصرار والطموح لا يمكن هزيمته في نفس الانسان ان كان جادا ومثابرا للوصول إلى أهدافه ".