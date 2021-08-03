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قريباً.. معلول في بغداد للاتفاق مع ادارة الشرطة

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-03T10:00:26+0000
قريباً.. معلول في بغداد للاتفاق مع ادارة الشرطة

شفق نيوز/ أكدت ادارة نادي الشرطة يوم الثلاثاء، أن المدرب التونسي نبيل معلول سيصل الى بغداد خلال اليومين القادمين للاتفاق على بنود عقد تدريب فريقها الكروي.

وقال غالب الزاملي عضو ادارة نادي الشرطة لوكالة شفق نيوز؛ ان معلول سيصل بغداد خلال اليومين المقبلين وذلك بعد أن تم الاتفاق معه مبدئيا لقيادة القيثارة في الموسم المقبل.

وأضاف الزاملي؛ أن معلول سيحضر الى بغداد ويجتمع مع الادارة ويرى الوضع في بغداد ليتم بعدها ابرام العقد معه رسمياً.

واشار الى ان المدرب التونسي ابدى رغبته في قيادة فريق الشرطة كونه يعلم قيمة هذا النادي الكبير، مؤكدا أنه في حال تم إبرام العقد سيباشر بالتدريبات وتهيئ له الادارة كل أساليب النجاح.

ولم تجدد ادارة الشرطة للمدرب الصربي الكسندر اليتش الذي قاد الشرطة الموسم السابق وحقق معه المركز الرابع في ترتيب فرق الدوري الممتاز.

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