قره قوش وأفروديت يكملان عقد المربع الذهبي لدوري الطائرة للسيدات

شفق نيوز- دهوك

اختتمت مساء اليوم السبت ، منافسات التصفيات المؤهلة الى نهائيات دوري اندية العراق للسيدات بعدما اكتمل عقد الفرق الاربعة المتأهلة الى المربع الذهبي، وهي سنحاريب حامل لقب الموسم الماضي وأكاد عنكاوا وصيفه الى جانب افروديت وقره قوش .

وضمن فريق أفروديت بطاقة التأهل عقب فوزه المستحق على الزعفرانية بثلاثة أشواط دون مقابل، ليحل وصيفاً لنادي اكاد عنكاوا الذي أنهى بدوره مشواره في التصفيات بانتصار مماثل على راوندوز بثلاثة أشواط نظيفة .

من جانبه، واصل حامل اللقب سنحاريب عروضه القوية بعدما تغلب على فريق السياحة بثلاثة أشواط دون رد ليحسم صدارة مجموعته ويؤكد تأهله الى النهائيات.

اما البطاقة الاخيرة فكانت من نصيب فريق قره قوش الذي تأهل رغم خسارته امام مصافي الشمال بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين بعدما أنهى منافسات المجموعة في المركز الثاني برصيد سبع نقاط من انتصارين متفوقاً بفارق نقطة واحدة على فريق امانة بغداد، وهي النقطة التي حصدها من خسارته بشوطين في مواجهته الأخيرة .

وبذلك يكتمل عقد الفرق المتاهلة الى نهائيات المربع الذهبي لدوري أندية العراق للسيدات، والذي قرر اتحاد الطائرة اقامتها في شهر تشرين الاول المقبل .