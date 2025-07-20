قره قوش وأفروديت يبلغان نهائيات دوري السيدات للكرة الطائرة

شفق نيوز- بغداد

شهدت محافظة حلبجة في إقليم كوردستان، يوم الأحد، إقامة مباراتين في ختام اليوم الأخير من تصفيات دوري السيدات للكرة الطائرة العراقي.

وتمكن فريق قره قوش من تحقيق الانتصار على فريق المعلمين بثلاثة أشواط لواحد 23-25، و25-15، و25-13، و25-15.

وبفوز اليوم ضمن قره قوش التأهل لنهائيات دوري السيدات.

فيما تجاوزن سيدات أفروديت سيدات الشورجة بثلاثة أشواط لشوط وحيد بواقع 25-16، و25-18، و18-25، و25-18.

وبفوز اليوم بلغ فريق أفروديت نهائيات دوري السيدات للكرة الطائرة.