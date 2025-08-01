قرقوش يتوج بالمركز الأول في بطولة أندية العراق لكرة الطائرة للشابات

شفق نيوز- كركوك

توج فريق قرقوش بالمركز الأول في ختام بطولة الأندية العراقية للكرة الطائرة للشابات، والتي أُقيمت منافساتها في محافظة كركوك.

وجاء التتويج بعد فوز قرقوش، في المباراة النهائية على فريق أفروديت بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، فيما حل فريق دربنديخان بالمركز الثالث.

وكانت أربعة أندية قد تأهلت إلى المربع الذهبي، وهي (أكاد عنكاوا، أفروديت، قرقوش، ودربنديخان)، وذلك بعد خوضها منافسات الدور ربع النهائي من بين ثمانية فرق وصلت إلى هذا الدور.

وأسفرت نتائج مباراتي نصف النهائي عن فوز فريق قرقوش على أكاد عينكاوا بثلاثة أشواط دون مقابل، وفوز أفروديت على دربنديخان بالنتيجة ذاتها، ليتأهل الفريقان إلى المباراة النهائية.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، تواجه فريقا أكاد عنكاوا ودربنديخان، ليحسم الأخير المركز الثالث في البطولة.