قرقوش وأفروديت إلى نهائي بطولة أندية العراق للكرة الطائرة للشابات

شفق نيوز- كركوك

تأهل فريقا قرقوش وأفروديت، يوم الخميس، إلى المباراة النهائية لبطولة أندية العراق للكرة الطائرة للشابات بعد عبورهما منافسات الدور النصف النهائي في محافظة كركوك.

وكانت أربعة أندية قد تأهلت إلى المربع الذهبي، هي (أكاد عينكاوا، وأفروديت، وقرقوش، ودربنديخان) وذلك بعد خوضها مباريات ربع النهائي وحسم بلوغها للأدوار النهائية من بين ثمان فرق تأهلت لدور ربع النهائي.

وأسفرت نتائج مباراتي نصف النهائي التي جرت اليوم عن فوز فريق قرقوش على فريق أكاد عنكاوا بثلاثة أشواط دون مقابل، وفوز أفروديت على فريق دربنديخان بثلاثة أشواط دون رد.

ليتأهل فريقا قرقوش وأفروديت إلى المباراة النهائية، بينما سيلعب فريقا أكاد عينكاوا ودربنديخان بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.