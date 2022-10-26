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قرعة نهائيات كأس آسيا تضع شباب العراق الى جانب أوزبكستان و سوريا واندونيسيا

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-26T07:58:23+0000
قرعة نهائيات كأس آسيا تضع شباب العراق الى جانب أوزبكستان و سوريا واندونيسيا

شفق نيوز/ جرت، صباح اليوم الأربعاء، في العاصمةِ الأوزبكية طشقند، قرعةُ نهائيات كأس آسيا تحت 20 عاماً التي ستضيفها أوزبكستان للفترة من 1 إلى 18 من شهر آذار المقبل.

وأسفرت القرعةُ عن وقوعِ منتخبِ الشباب العراقي في المجموعةِ الأولى إلى جانبِ كل من أوزبكستان البلد المضيف وسوريا وإندونيسيا التي ستستضيف كأس العالم للشباب في النسخة المقبلة.

بينما ضمت المجموعة الثانية أستراليا وقطر وإيران وفيتنام، وضمت المجموعةُ الثالثة كوريا الجنوبية وطاجيكستان، والأردن وعُمان.

أما المجموعةُ الرابعة فقد ضمت كل من اليابان والسعوديّة وقرغيزستان والصين.

وتأهل منتخب شباب العراق لكرة القدم، مساء يوم الثلاثاء (18 / 10 ) إلى نهائيات كأس آسيا 2022، على الرغم من خسارته أمام نظيره الأسترالي في ختام تصفيات المجموعة الثامنة.

وتصدرت أستراليا المجموعة بـ 9 نقاط من 3 انتصارات تلاها العراق بـ 6 نقاط ليتأهلا سوية إلى النهائيات.

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