قرعة نهائيات آسيا تضع صالات العراق مع تايلاند وعمان والكويت

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-26T10:05:40+0000
قرعة نهائيات آسيا تضع صالات العراق مع تايلاند وعمان والكويت

شفق نيوز/ جرت، اليوم الخميس، قرعة بطولة نهائيات آسيا لكرةِ الصالات 2022 في العاصمةِ الماليزية كوالالمبور.

وتمّ تقسيمُ المنتخبات الـ16 المُشاركة في النهائياتِ على أربع مجموعات، تضم كلُ مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل أولُ منتخبين من كل مجموعةٍ إلى الدور ربع النهائي.

وأوقعت القرعةُ منتخب العراق ضمن المجموعةِ الأولى التي تضم أيضاً منتخبات (تايلاند - عمان - الكويت).

ووزعت المنتخباتُ المشاركة على أربعةِ مستويات، حيث وضع البلد المضيف للبطولة (الكويت) في المستوى الأول إضافة إلى المنتخبِ الإيراني حامل لقب البطولة الأخيرة التي أقيمت في الصين تايبيه عام 2018، واليابان وصيف البطل، أوزبكستان صاحب المركز الثالث. 

في حين جاءت منتخباتُ العراق ولبنان وفيتنام والبحرين بالمستوى الثاني، تليها تايلاند والصين تايبيه، وطاجيكستان وكوريا الجنوبية في المستوى الثالث. 

ووضعت منتخبات السعودية وإندونيسيا وتركمانستان وعُمان الوافد الجديد في المستوى الرابع.

وتنطلق منافساتُ نهائيات كأس آسيا في السابع والعشرين من شهر أيلول المقبل في دولةِ الكويت.

related

العراق ينافس للحصول على بطاقة التأهل لكأس العالم للصالات

Date: 2021-04-27 09:23:47
العراق ينافس للحصول على بطاقة التأهل لكأس العالم للصالات

بقيادة "الشريعة".. منتخب العراق للصالات يباشر تدريباته تحضيراً لغرب آسيا

Date: 2022-05-11 20:02:27
بقيادة "الشريعة".. منتخب العراق للصالات يباشر تدريباته تحضيراً لغرب آسيا

بمشاركة العراق.. السعودية تستضيف بطولة غرب آسيا لمنتخبات الناشئين

Date: 2021-07-28 18:15:37
بمشاركة العراق.. السعودية تستضيف بطولة غرب آسيا لمنتخبات الناشئين

منتخب ناشئي العراق في المجموعة الأولى لبطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة

Date: 2021-09-12 13:43:45
منتخب ناشئي العراق في المجموعة الأولى لبطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة

مدرب الأولمبي العراقي يرفع سقف طموحاته في بطولة غرب آسيا لكرة القدم

Date: 2021-10-03 15:52:21
مدرب الأولمبي العراقي يرفع سقف طموحاته في بطولة غرب آسيا لكرة القدم

العراق يحرز اول وسام في بطولة اسيا للجوجيتسو

Date: 2022-03-30 16:52:31
العراق يحرز اول وسام في بطولة اسيا للجوجيتسو

بطولة الأندية الآسيوية بالكرة الطائرة.. صراع عراقي على "ذيل القائمة"

Date: 2022-05-19 11:48:03
بطولة الأندية الآسيوية بالكرة الطائرة.. صراع عراقي على "ذيل القائمة"