قرعة نهائيات آسيا تضع صالات العراق مع تايلاند وعمان والكويت

شفق نيوز/ جرت، اليوم الخميس، قرعة بطولة نهائيات آسيا لكرةِ الصالات 2022 في العاصمةِ الماليزية كوالالمبور.

وتمّ تقسيمُ المنتخبات الـ16 المُشاركة في النهائياتِ على أربع مجموعات، تضم كلُ مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل أولُ منتخبين من كل مجموعةٍ إلى الدور ربع النهائي.

وأوقعت القرعةُ منتخب العراق ضمن المجموعةِ الأولى التي تضم أيضاً منتخبات (تايلاند - عمان - الكويت).

ووزعت المنتخباتُ المشاركة على أربعةِ مستويات، حيث وضع البلد المضيف للبطولة (الكويت) في المستوى الأول إضافة إلى المنتخبِ الإيراني حامل لقب البطولة الأخيرة التي أقيمت في الصين تايبيه عام 2018، واليابان وصيف البطل، أوزبكستان صاحب المركز الثالث.

في حين جاءت منتخباتُ العراق ولبنان وفيتنام والبحرين بالمستوى الثاني، تليها تايلاند والصين تايبيه، وطاجيكستان وكوريا الجنوبية في المستوى الثالث.

ووضعت منتخبات السعودية وإندونيسيا وتركمانستان وعُمان الوافد الجديد في المستوى الرابع.

وتنطلق منافساتُ نهائيات كأس آسيا في السابع والعشرين من شهر أيلول المقبل في دولةِ الكويت.