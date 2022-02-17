قرعة نهائيات آسيا تضع الأولمبي العراقي إلى جانب منتخبات “استراليا والأردن والكويت”

شفق نيوز/ اوقعت قرعة المنتخب الاولمبي العراقي لكرة القدم ضمن المجموعة الثانية B الى جانب منتخبات استراليا والاردن والكويت.

وجرت في العاصمةِ الماليزية كوالالمبور، صباح اليوم الخميس، قرعة كأس آسيا تحت (23 عاماً) التي ستقام في أوزبكستان في شهر حزيران المقبل، بمشاركة 16 منتخباً من بينها المنتخب الأولمبي العراقيّ الذي وضعَ في المستوى الثالث.

وتستضيف أوزبكستان نهائيات النسخة الجديدة لعام 2022 لبطولة آسيا التي انطلقت للمرة الأولى مطلع عام 2014 في العاصمةِ العُمانية مسقط، وأحرز لقبها المنتخب العراقي، حيث ستقامُ المباريات الـ (32) في مدينتي طشقند وقرشي خلال الفترةِ من 1 إلى 19 حزيران المقبل.

وتشاركُ في النهائيات (16) منتخباً سيتم تقسيمها على أربع مجموعاتٍ، وتم تصنيفُ المنتخبات المشاركة بحسب نتائجها في النسخةِ الماضية عام 2020 في تايلند، والتي توجت بلقبها كوريا الجنوبية، في حين جاءَ منتخب أوزبكستان المُضيف في المستوى الأول.

ويضمُ المستوى الأول، إلى جانب أوزبكستان وكوريا الجنوبية، كلاً من السعودية وأستراليا اللتين حصلتا على المركزين الثاني والثالث في النسخةِ الماضية، بينما ضم المستوى الثاني منتخباتَ الأردن وتايلند والإمارات وإيران، وضم المستوى الثالث كلاً من منتخباتِ العراق وقطر وفيتنام واليابان. أما المستوى الرابع فيشملُ منتخباتَ طاجيكستان وماليزيا والكويت وتركمانستان.

وسيتمُ وضع منتخب أوزبكستان في الموقع A 1، وتضمُ كل مجموعة فريقاً من كل مستوى، ويبدأ سحب القرعة بمنتخباتِ المستوى الرابع أولاً.

واجتازَ المنتخب الأولمبي العراقيّ التصفيات الآسيويّة، حيث أحرزَ بطاقةَ التأهل عن المجموعة الثالثة مُتفوقاً على منتخبي البحرين والمالديف، بينما انسحبَ منتخب أفغانستان من التصفياتِ قبل انطلاقها في العاصمة البحرينية المنامة.