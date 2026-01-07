قرعة كأس ملك إسبانيا.. مواجهات في المتناول لبرشلونة وريال مدريد

شفق نيوز- متابعة

أجرى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، يوم الأربعاء، قرعة الدور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا، وأسفرت عن مواجهتين في المتناول للعملاقين برشلونة وريال مدريد أمام فريقين من الدرجة الثانية.

ووقع أربعة من ممثلي كأس السوبر الإسباني في مواجهة فرق من دوري الدرجة الثانية، بينما تشمل الجولة ثلاث مباريات بين أندية من الدرجة الأولى.

وأبرز تلك المواجهات ستجمع راسينج مع برشلونة على ملعب إل ساردينيرو، حيث سيحتاج فريق هانزي فليك لتقديم أفضل أداء له لتجاوز خصمه، والتقى الفريقان ست مرات في كأس الملك، بدءًا من الموسم 1928 - 1929،وحتى دور الـ16 لموسم 1988 - 1989، وكانت الغلبة غالبًا للكتالونيين.

أما مواجهة ألباسيتي ضد ريال مدريد فستكون الأولى بين الفريقين في البطولة، مع إضافة عنصر التشويق بمواجهة اللاعب فاييخو لفريقه السابق، رغم احتمالية غيابه بسبب إصابة عضلية.

وتكتمل مباريات أندية السوبر بمواجهة ديبورتيفو لا كورونيا ضد أتلتيكو مدريد وكولتورال ليونيسا ضد أتلتيك بيلباو، وشهدت مباريات ديبورتيفو وأتلتيكو السابقة ثلاث مواجهات سابقة في كأس الملك، وتأهل أتلتيكو في جميعها، بينما التقى كولتورال وأتلتيك للمرة الرابعة، وكانت الغلبة دائمًا للأثلتيك، آخرها في موسم 2004 - 2005 بعد الوقت الإضافي.

وبين فرق الدرجة الأولى، ستجمع المباريات بيتيس مع إليتشي للمرة الخامسة، وريال سوسيداد مع أوساسونا للعام الثالث على التوالي، بالإضافة إلى ألافيس ضد رايو فيليكانو وبورجوس ضد فالنسيا، مع ملاحظة أن مباراتي ألافيس ورايو فاييكانو وألباسيتي وريال مدريد ستكونان الأولى بين هذه الفرق في تاريخ كأس الملك.