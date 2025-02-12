قرعة كأس ملك إسبانيا.. صدامات مثيرة تمهد لكلاسيكو محتمل

شفق نيوز/ أسفرت قرعة نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، يوم الأربعاء، عن مواجهات مثيرة حيث يلتقي برشلونة مع أتلتيكو مدريد، فيما يواجه ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد.

وتقام مباراة الذهاب بين برشلونة وأتلتيكو مدريد على ملعب "المونتجويك"، بينما تقام مباراة الإياب بملعب "متروبوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد، وفي المباراة الأخرى بالدور نصف النهائي، سيلعب ريال مدريد ضد ريال سوسيداد، وستقام مباراة الذهاب في ملعب "أنويتا"، بينما يستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" مباراة الإياب.

وتقام منافسات الدور نصف النهائي في بطولة كأس ملك إسبانيا بنظام الذهاب والإياب، حيث تقام مرحلة الذهاب خلال الفترة من 25 - 27 فبراير الحالي، بينما تقام مرحلة الإياب خلال الفترة من 1 – 3 أبريل المقبل.

وسيقام نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 26 أبريل المقبل بمدينة "إشبيلية" الإسباني، وسط ترقب لإقامة كلاسيكو جديد خلال الموسم الجاري، في حال فوز ريال مدريد وبرشلونة في نصف النهائي.

وصعد برشلونة للدور نصف النهائي بعدما تغلب على فالنسيا بخماسية نظيفة، بينما تفوق ريال مدريد على ليجانيس بنتيجة 3 – 2، كما فاز أتلتيكو مدريد على خيتافي بخماسية نظيفة، بينما فاز ريال سوسيداد على أوساسونا بهدفين دون مقابل.