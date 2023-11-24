قرعة كأس آسيا تحت 23 سنة.. شنيشل: مجموعتنا متوازنة والحظوظ متساوية

شفق نيوز / رأى مدرب المنتخب الأولمبي العراقي، راضي شنيشل، يوم الجمعة، أن مجموعة المنتخب في كأس آسيا تحت 23 سنة، متوازنة والحظوظ متساوية لفرق المجموعة الثالثة.

ووضعت قرعة كأس آسيا تحت 23 سنة منتخب العراق في المجموعة الثالثة إلى جانب السعودية وتايلاند وطاجيكستان، وتنطلق منافسات البطولة في شهر نيسان من العام المقبل في قطر.

وقال شنيشل، لوكالة شفق نيوز، إن "كل منتخب يطمح لتقديم ما لديه للوصول إلى ما يريد وهذا طموح وحق مشروع للفرق المشاركة، لا سيما بعد أن بدأت الدول تهتم بهذه الفئات وبدأت تجتهد وتعمل للوصول إلى باريس 2024".

وأكد أن "الفريق العراقي جاهز للدخول إلى البطولة الآسيوية، والثقة عالية باللاعبين جميعاً، وهناك عمل لإظهار المنتخب الأولمبي، على أفضل شكل لعكس صورة مشرفة عن الكرة العراقية".

وأشار شنيشل، إلى أن "المنتخب سيتجمع مرتين الأول في شهر كانون الثاني من العام المقبل، ومن ثم تجمع ثانٍ في شهر آذار قبل الدخول في منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة".