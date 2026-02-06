قرعة كأس الملك الإسباني تضع برشلونة في مواجهة أتلتيكو مدريد

شفق نيوز- متابعة

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، التي أُقيمت اليوم الجمعة في قاعة لويس أراجونيس بمقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم في مدينة لاس روزاس الرياضية بالعاصمة مدريد، عن مواجهات قوية، أبرزها الصدام المرتقب بين برشلونة وأتلتيكو مدريد.

وبلغت أندية برشلونة (حامل اللقب)، ريال سوسيداد، أتلتيك بلباو، وأتلتيكو مدريد الدور نصف النهائي، في نسخة شهدت العديد من التحولات والمفاجآت.

وكان برشلونة قد توج بلقب النسخة الماضية من البطولة بعد فوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية.

وأسفرت القرعة عن مواجهة فريقي برشلونة وأتلتيكو مدريد في نصف النهائي الأول، فيما يلتقي ريال سوسيداد مع أتلتيك بيلباو في نصف النهائي الثاني.

ووفقًا لنظام البطولة، يُقام الدور نصف النهائي بنظام مباراتي الذهاب والإياب، حيث تُلعب مباريات الذهاب في الفترة من 10 إلى 12 شباط/فبراير، بينما تُقام مواجهات الإياب في الفترة من 3 إلى 5 آذار/مارس.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب بين برشلونة وأتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو، على أن يُحتضن لقاء الإياب على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وفي المواجهة الأخرى، تُقام مباراة الذهاب بين ريال سوسيداد وأتلتيك بيلباو على ملعب سان ماميس، بينما يستضيف ملعب ريالي آرينا “أنويتا” مباراة الإياب.

وشهدت نسخة هذا الموسم مفاجأة مدوية بخروج ريال مدريد مبكرًا من دور الـ16، عقب خسارته أمام ألباسيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في واحدة من أبرز صدمات البطولة.