قرعة كأس العرب.. مواجهات قوية والعراق في المجموعة الأولى

شفق نيوز/ أسفرت قرعة كأس العرب فيفا 2021، التي أقيمت، يوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، عن مواجهات قوية.

نتائج القرعة:

المجموعة الأولى: قطر – العراق – الفائز من مباراة (عمان والصومال) – الفائز من مباراة (البحرين والكويت).

المجموعة الثانية: تونس – الإمارات – سوريا – الفائز من مباراة (موريتانيا واليمن).

المجموعة الثالثة: المغرب – السعودية – الفائز من مباراة (الأردن وجنوب السودان) – الفائز من (فلطسين وجزر القمر).

المجموعة الرابعة: الجزائر – مصر – الفائز من مباراة (لبنان وجيبوتي) – الفائز من مباراة (ليبيا والسودان).

وشارك في إجراء القرعة 4 من أساطير الفيفا، هم: وائل جمعة من مصر، ونواف التمياط من السعودية، وهيثم مصطفى من السودان، ويونس محمود من العراق، إلى جانب مانولا زوبيرا، مدير المسابقات في الفيفا.

وقال جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، في كلمته إن "هذه لحظة تاريخية، وأود أن أبدأ بشكر من استضافنا في هذا المكان الجميل، وستكون نسخة كأس العرب الأول من نوعها وتحت إشراف الفيفا، وتقام المنافسات في الأول من ديسمبر وسيكون ملايين محبي كرة القدم على موعد مع هذه النسخة الجديدة، الأمور على أحسن ما يرام وقطر قامت بما عليها لاستضافة النسخة تحت إشراف الفيفا، وستكون النسخة الأمثل والأجمل".

ومن المقرر أن تقام المباريات في 6 ملاعب من التي ستستضيف كأس العالم 2022، وقد استضاف بعضها مباريات بارزة خلال الأشهر الأخيرة، بينما لا يزال البعض الآخر في المراحل الإنشائية الأخيرة.

ويشارك في البطولة 23 منتخبًا، هي قطر (البلد المضيف)، والجزائر، والبحرين، وجزر القمر، وجيبوتي، ومصر، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، وسلطنة عُمان، وفلسطين، والسعودية، والصومال، والسودان، وجنوب السودان، وسوريا، وتونس، والإمارات، واليمن.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لكأس العرب في 18 ديسمبر المقبل.

التصنيف والتصفيات

ويشارك في البطولة 23 منتخبًا من المنطقة العربية، وتخوض المنتخبات الـ14 الأقل تصنيفًا وفق أحدث تصنيف للفيفا للمنتخبات الشهر الجاري، مواجهات مباشرة من مباراة واحدة لحجز 7 بطاقات مؤهلة لنهائيات البطولة.

وتشهد التصفيات المؤهلة لنهائيات البطولة 7 مباريات على الشكل الآتي:

عُمان (80 عالميًا) VS الصومال (197)

لبنان (93) VS جيبوتي (183)

الأردن (95) VS جنوب السودان (169)

البحرين (99) VS الكويت (148)

موريتانيا (101) VS اليمن (145)

فلسطين (104) VS جزر القمر (131)

ليبيا (119) VS السودان (123)

وتنضم المنتخبات السبعة المتأهلة من هذه المرحلة لـ9 منتخبات تأهلت مباشرة لنهائيات البطولة بعد أن تصدرت قائمة المنتخبات العربية في تصنيف الفيفا، وهي: قطر (58) الدولة المستضيفة، وتونس (26)، والجزائر (33)، والمغرب (34)، ومصر (46)، والسعودية (65)، والعراق (68)، والإمارات (73)، وسوريا (79).