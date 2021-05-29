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قرعة كأس العرب تضع منتخب شباب العراق في المجموعة الثالثة

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-29T17:57:02+0000
قرعة كأس العرب تضع منتخب شباب العراق في المجموعة الثالثة

شفق نيوز/ أسفرت قرعة كأس العرب للشباب التي أجريت مساء اليوم السبت، عن وقوع منتخبنا الوطني للشباب في المجموعة الثالثة والتي ضمته مع منتخبات لبنان والسنغال وجزر القمر.

وضمت المجموعة الأولى للبطولة منتخبات مصر (البلد المضيف) وموريتانيا والجزائر والنيجر فيما ضمت الثانية منتخبات المغرب وطاجيكستان والإمارات وجيبوتي، بينما أسفرت الرابعة عن تواجد منتخبات تونس والسعودية اليمن ومنتخب رابع يحدد لاحقاََ.

يشار إلى أن بطولة كأس العرب للشباب التي يشارك فيها منتخبنا الوطني للشباب ستنطلق في العشرون من شهر حزيران المقبل في مصر.

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