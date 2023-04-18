قرعة كأس العالم للشباب.. اتحاد الكرة العراقي يأمل بمجموعة متوازنة سهلة

شفق نيوز/ اعرب الاتحاد العراقي لكرة القدم عن أمله بأن تضع قرعة كأس العالم للشباب المنتخب العراقي في مجموعة "متوازنة" .

وقال عضو الاتحاد غالب الزاملي لوكالة شفق نيوز؛ ان "بطولة كأس العالم تحت 20 سنة صادق الاتحاد الدولي على إقامتها رسمياً في الأرجنتين للمدة من 20 أيار إلى 11 حزيران المقبلين لهذا العام".

واضاف الزاملي؛ ان "الاتحاد يأمل ان تضع القرعة منتخبنا الشبابي إلى جانب منتخبات متوازنة سهلة في مجموعتنا"، مبينا أن ممثلين عن الاتحاد العراقي سيحضران إجراء القرعة يوم الجمعة المقبل".

وبين ان "منتخب الشباب سيخوض عدة مبارياته ضمن المنهاج الذي وضعه اتحاد الكرة خلال معسكره التدريبي في إسبانيا الذي يبدأ من اليوم".

وكان وفد منتخب الشباب العراقي غادر، فجر اليوم الثلاثاء بغداد للدخولِ في معسكر تدريبيّ في إسبانيا للفترة من 18 نيسان ولغاية 4 من الشهر المقبل، استعداداً لنهائيات كأس العالم تحت 20 عاماً المزمع انطلاقها في 20 أيار/ مايو المقبل.