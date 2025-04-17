قرعة كأس العالم لكرة القدم "مهددة" بسبب ترامب

شفق نيوز/ أفادت تقارير صحفية بأن إجراء مراسم قرعة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 تواجه "تحديات غير متوقعة" بسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب التقارير يبدو أن خطط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن مراسم القرعة قد تشهد تغييرات من المتوقع أن يتسبب بها ترامب.

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك نهائيات كأس العالم 2026 خلال صيف العام المقبل، بمشاركة 48 منتخباً لأول مرة في تاريخ البطولة.

ووفق الجدول، تقام قرعة المسابقة في أمريكا خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، قبل ستة أشهر من انطلاق البطولة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، دخل "الفيفا" في محادثات متقدمة لاستضافة القرعة بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، التي سبق وأن احتضنت قرعة نسخة 1994.

وتجري مفاوضات مع عدة أماكن فاخرة في المدينة السياحية، وسط رغبة قوية من المسؤولين التنفيذيين في المدن المضيفة لدعم لاس فيغاس لاستضافة الحدث، بغية جذب الشركاء التجاريين المحتملين.

وطرح "الفيفا" عدة مواقع لاستضافة الحفل، أبرزها صالة "إم جي إم غراند غاردن أرينا"، التي تتسع لنحو 17 ألف متفرج، إلى جانب خيارات أخرى.

ومع ذلك، أشارت تقارير إلى أن "الفيفا" قد يضطر إلى تغيير خططه ونقل الحفل إلى العاصمة واشنطن، في موقع أقرب للرئيس ترامب.

الخيارات المتاحة تتراوح بين تنظيم حدث مبسط داخل البيت الأبيض، أو اختيار مواقع أخرى مناسبة في العاصمة.

يذكر أن الولايات المتحدة ستستضيف نحو 75% من مباريات مونديال 2026، فيما ستقام المباريات المتبقية في كندا والمكسيك.