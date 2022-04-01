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قرعة كأس العالم.. توزيع متوازن وإيران تواجه أمريكا في مجموعة واحدة

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-01T17:35:35+0000
قرعة كأس العالم.. توزيع متوازن وإيران تواجه أمريكا في مجموعة واحدة

شفق نيوز/ انتهت عملية سحب قرعة بطولة كأس العالم قطر 2022، والتي ستقام لأول مرة بالأراضي العربية نهاية العام الحالي.

ومن مفارقات قرعة كأس العالم أنها أوقعت منتخبي إيران وأمريكا في مجموعة واحدة.

ونالت قطر، حق استضافة المونديال، الذي سيقام في الشتاء بين يومي 21 نوفمبر/تشرين ثان، و18 ديسمبر/كانون أول.

وأقيمت القرعة بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

وتأهل حتى الآن 29 منتخبًا إلى مونديال قطر، لتتبقى فقط 3 مقاعد شاغرة ستحسم خلال الأشهر المقبلة.

المجموعة A قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا

المجموعة B إنجلترا - إيران - أمريكا - المتأهل من الملحق الأوروبي

المجموعة C الأرجنتين - السعودية - المكسيك - بولندا

المجموعة D فرنسا - المتأهل من الملحق  1 - الدنمارك - تونس

المجموعة E إسبانيا - المتأهل من الملحق 2 - ألمانيا - اليابان

المجموعة F بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا

المجموعة G البرازيل - صربيا - سويسرا - الكاميرون

المجموعة H البرتغال - غانا - أوروجواي - كوريا الجنوبية

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