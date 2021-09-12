قرعة غرب آسيا توقع الأولمبي العراقي في المجموعة الثانية

شفق نيوز/ أوقعت قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا، تحت 23 عاماً في نسختها الثانية، المنتخب الاولمبي العراقي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات لبنان والامارات وفلسطين.

وستقامُ البطولة بضيافة الاتحاد السعودي في مدينة الدمام تحديداً خلال الفترة من 4 إلى 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، بمشاركة 11 منتخباً.

ويتأهلُ صاحب المركز الأول من كل مجموعة للمجموعات الثلاث لدور نصف النهائي، إلى جانب أفضل فريق صاحب المركز الثاني.

وتم اعتماد نظام القرعة الموجهة، حيث تم وضع المنتخبات التي وقعت بالمجموعة نفسها في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أوزبكستان 2022، بمجموعات مختلفة في الدور الأول من بطولة اتحاد غرب آسيا.