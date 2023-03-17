قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا .. ريال مدريد يلاقي تشيلسي والستي يواجه بايرن ميونخ

شفق نيوز/ أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم الجمعة، عن مواجهات نارية بين كل من حامل اللقب فريق ريال مدريد الإسباني، وتشيلسي الإنكليزي، وبين بايرن ميونخ الألماني، ومانشستر ستي الإنكليزي.

وسيواجه أيضا فريق انتر ميلان الإيطالي، بنفيكا البرتغالي، فيما سيلاعب أي سي ميلان الإيطالي، مواطنه فريق نابولي.

وتقام مباريات الذهاب يومي 11 ، 12 نيسان/ أبريل بينما تقام مباريات الإياب يومي 18 ، 19 من الشهر نفسه.

والفائز من مباراة ريال مدريد / تشيلسي يلاقي الفائز من مباراة مان سيتي وبايرن ميونيخ.

والفائز من مباراة ميلان / نابولي يلاقي الفائز من مباراة إنترميلان وبنفيكا.

وتقام مباريات الذهاب يومي 9 ، 10 آيار/مايو على أن تقام مباريات الإياب يومي 16 ، 17 آيار/مايو.

تقام المباراة النهائية يوم 10 حزيران/ يونيو بملعب أتاتورك بتركيا.