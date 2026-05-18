قرعة دور الـ16 لكأس العراق تحدد مواجهات قوية ومواعيد الأدوار النهائية

شفق نيوز- بغداد

أجريت، اليوم الاثنين، قرعة دور الـ16 لبطولة كأس العراق بمشاركة الفرق المتأهلة، كما جرى تحديد مواعيد الأدوار المقبلة من البطولة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن القرعة أسفرت عن المواجهات التالية: الزوراء ضد نفط ميسان، دهوك ضد أربيل، الكرمة ضد الحشد الشعبي، زاخو ضد الميناء، الطلبة ضد الكرخ، الشرطة ضد البحري، القوة الجوية ضد كربلاء، النفط ضد القاسم.

وبحسب الجدول المعلن، تنطلق مباريات دور الـ16 في الخامس من الشهر المقبل، فيما يقام دور ربع النهائي في الثامن من حزيران / يونيو، ونصف النهائي في الرابع عشر من الشهر ذاته، على أن تُقام المباراة النهائية في الثامن عشر من حزيران / يونيو.