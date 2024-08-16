قرعة دوري أبطال آسيا تضع القوة الجوية في المجموعة الثانية

شفق نيوز/ أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الجمعة، قرعة دوري أبطال آسيا 2، والتي وضعت ممثل العراق نادي القوة الجوية في المجموعة الثانية.

وأسفرت القرعة عن وقوع الصقور الى جانب نادي التعاون السعودي والخالدية البحريني و ألتين أسير التركمانستاني، في المجموعة الثانية.

فيما جاء في المجموعة الاولى نادي الوكرة القطري وتراكتور الإيراني، و موهون باغان سوبر جاينت الهندي، ورافشان الطاجيكستاني. وضمت المجموعة الثالثة أندية سيباهان الإيراني والشارقة الإماراتي، والاستقلال الطاجيكستاني والوحدات الأردني.

فيما ضمت المجموعة الرابعة شباب الأهلي الإماراتي وناساف الأوزبكستاني والحسين الأردني والكويت الكويتي.