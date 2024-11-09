قرعة "خليجي 26".. الموعد والقنوات الناقلة

شفق نيوز/ تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم الخليجية، مساء اليوم السبت، إلى الكويت حيث تقام قرعة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 26"، التي تستضيفها الكويت في نهاية العام الحالي.

وتقام خليجي 26 في الفترة ما بين 21 ديسمبر/ كانون الأول المقبل والثالث من يناير/ كانون الثاني 2025، على استاد جابر الأحمد الدولي، واستاد جابر مبارك الحمد الصباح، على أن يكون استاد علي صباح السالم "احتياطيا لاستضافة أي من المجموعتين تحسبا لأي ظروف"، إضافة إلى 8 ملاعب أخرى تم تخصيصها لتدريبات المنتخبات الثمانية.

وتُلعب بطولة خليجي 26 على غرار البطولات السابقة، بنظام الدوري من دور واحد لكل مجموعة، التي يتأهل منها الأول والثاني للدور نصف النهائي، الذي يقام بنظام خروج المغلوب، على أن يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، وأول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى.

وتضم البطولة ثمانية منتخبات تنقسم إلى أربعة مستويات؛ إذ يضم المستوى الأول الكويت والعراق، بينما تأتي قطر والسعودية ضمن المستوى الثاني.

ويضم المستوى الثالث الإمارات والبحرين، بينما يشمل المستوى الرابع سلطنة عُمان واليمن.

وتوج العراق بالنسخة السابقة للبطولة على أرضه ليظفر بها للمرة الرابعة في تاريخه.. والكويت هي أكثر من توج بالبطولة برصيد 10 ألقاب.

وتنطلق مراسم قرعة "خليجي 26" في تمام الساعة الثامنة بتوقيت بغداد، وستنقل مباشرة على عدد من القنوات الفضائية الرياضية، أبرزها "الكويت سبورت"، و"أبوظبي الرياضية" والكأس.

المصدر: ارم