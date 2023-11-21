قرعة جديدة لدوري كرة القدم النسوية للساحات المكشوفة

شفق نيوز/ أقيمت، اليوم الثلاثاء، قرعةُ منافسات الدوري النسويّ للساحاتِ المكشوفة للموسم 2023/ 2024 بمشاركةِ سبعة فرق، في مقرِّ اتحاد الكرة العراقي، وعن طريقِ الاتصال المرئيّ، بحُضورِ ممثلي الأنديةِ المشاركة، وأشرف عليها نائبُ رئيس اللجنة النسويّة "شهد حكمت" وممثل لجنة المسابقات "صباح يعقوب".

وستقام منافساتُ الدوري بطريقةِ الدوري العامّ من مرحلتين (ذهاباً وإياباً)، على أن تنطلقَ منافساتُ الدوري يوم الجمعة المُقبل.

وتشهد منافساتُ الدور الأول ثلاثَ مباريات، حيث يلعب فريقُ أمانة بغداد أمام فريق نفط الشمال في ملعبِ أمانة بغداد، ويلتقي فريقُ شهربان فريقَ فتاة نينوى في ملعبِ هبهب، ويواجه فريقُ القوة الجوية فريقَ فتاة بغداد في ملعبِ القوة الجوية، بينما سيكون فريقُ آل بدير في حالةِ الانتظار.

يشار إلى أن قرعةَ الدوري السابقة ألغيت في أعقابِ انسحاب ثلاثة فرقٍ من المُنافساتِ، وهي جيا وغاز الشمال وميسان بسبب الأوضاعِ الماليّة.