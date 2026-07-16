قرعة تصفيات كأس آسيا للناشئات تضع العراق مع ماليزيا وسوريا والهند

شفق نيوز- كوالالمبور

أوقعت قرعة تصفيات كأس آسيا للناشئات (تحت 17 عاماً)، التي سُحبت اليوم الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، منتخب العراق في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات ماليزيا وسوريا والهند.

ومن المقرر أن تستضيف ماليزيا منافسات هذه المجموعة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للناشئات، التي تستضيفها الصين العام المقبل.

وجرت مراسم القرعة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بمشاركة 30 منتخباً آسيوياً، جرى توزيعها على ثماني مجموعات للتنافس على بطاقات التأهل إلى النهائيات القارية.