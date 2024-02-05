قرعة بطولة غرب آسيا للسيدات لكرة القدم تضع العراق مع النيبال وفلسطين وسوريا

شفق نيوز/ وضعت قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة لكرة القدم للسيدات، يوم الاثنين، العراق ضمن المجموعة الثانية إلى جانب النيبال وفلسطين وسوريا.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ستسضيف البطولة من 19 إلى 29 شباط/ فبراير الجاري، بمشاركة منتخبات: العراق، والسعودية، والأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين، إلى جانب منتخبيّ غوام ونيبال اللذان يشاركان في هذه النسخة بدعوةٍ خاصةٍ، وكضيفين على اتحادِ غرب آسيا.

وبحسب ما أفرزته القرعةُ، فقد توزعت المنتخباتُ بين مجموعتين، ضمت الأولى: السعودية وغوام ولبنان والأردن، فيما جاءت بالمجموعةِ الثانية منتخبات: العراق والنيبال وفلسطين وسوريا.

وسيقام الدورُ الأول من البطولةِ بنظام الدوري من مرحلةٍ واحدةٍ، ويتأهل أولُ وثاني كل مجموعةٍ إلى الدور قبل النهائي، لينتقل بعدَ ذلك الفائزان إلى المشهدِ الختاميّ لتحديدِ بطل النُسخةِ الثامنة.

ومن المقررِ أن يقامَ دور المجموعات على رديف ملعبِ مدينة الملك عبدالله الرياضيّة بجدة، فيما ستقام الأدوارُ النهائية على ملعبِ مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضيّة.

وبعد الانتهاءِ من مراسم القرعة، عمّم اتحادُ غرب آسيا جدولَ البطولة، التي تبدأ يوم 19 شباط الجاري من خلال إقامة مباراتين، الأولى عندَ الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية بين غوام ولبنان، تليها عند الساعةِ الثامنة مباراة السعودية والأردن.

وتتواصل المنافساتُ يوم 20 شباط، بلقاءين بالتوقيت نفسه، الأولى بين نيبال وسوريا، ثم بين فلسطين والعراق، وفي اليوم الذي يليه 21، يلعب المنتخبُ الأردني أمام غوام، ويتواجه منتخبا لبنان والسعودية.

وتستكمل البطولةُ يوم 22 شباط، حين يلتقي منتخبا العراق والنيبال من جهةٍ، ومنتخبا سوريا وفلسطين من جهةٍ أخرى، وبعدَ ذلك مباشرةً بيومٍ يتقابل لبنان مع الأردن، والسعودية مع غوام، على أن تختتمَ يوم 24 شباط منافساتُ دور المجموعات عبر مباراتين أيضاً، الأولى بين سوريا والعراق، والثانية بين فلسطين والنيبال.

وستدخل البطولةُ بعدَ ذلك يومي 25 و26 شباط بفترةِ راحةٍ، ثم تقام يوم 27 مباراتا الدور قبل النهائي، وأخيراً المباراة النهائية يوم 29 شباط.