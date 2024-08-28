قرعة بطولة الأندية العربية لكرة اليد تضع الكرخ في المجموعة الأولى والحشد بالثانية

شفق نيوز/ أوقعت قرعة البطولة العربية لكرة اليد الـ39، يوم الأربعاء، فريقا الكرخ والحشد الشعبي العراقيان في المجموعتين الأولى والثانية.

وتألفت المجموعة الأولى إلى جانب الكرخ، كل من أندية الكويت الكويتي، والأهلي القطري، والقطن اليمني، ومضر السعودي، والسالمية الكويتي.

بينما ضمت المجموعة الثانية إلى جانب نادي الحشد الشعبي، أندية البنك الأهلي المصري، والغرافة القطري، ومليحة الإماراتي والقادسية الكويتي.

وستقام البطولة العربية للأندية لكرة اليد في دولة الكويت للفترة من 15 إلى 26 أيلول/ سبتمبر المقبل.