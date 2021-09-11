قرعة بطولة الاندية العربية للجودو تضع العراق أمام مصر الثلاثاء المقبل

شفق نيوز/ اعلن عضو ادارة نادي الشرطة، طارق الربيعي، يوم السبت، ان النادي سيمثل العراقي في المؤتمر الفني لبطولة الاندية العربية للعبة الجودو، التي تنطلق اليوم في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة عربية واسعة.

وقال الربيعي، وهو رئيس وفد الجودو لنادي الشرطة، لوكالة شفق نيوز، ان "نظام البطولة اعتمد على لوائح الاتحاد الدولي في المنافسات التي تحتضنها مصر بمشاركة 12 دولة عربية".

وبين ان الدول المشاركة في البطولة هي "مصر الدولة المنظمة، والعراق، وسوريا، والأردن، وفلسطين، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والكويت، واليمن، وليبيا، والمملكة المغربية".

من جانبه، ذكر مدرب نادي الشرطة للجودو، أحمد جاسم، لشفق نيوز، ان "الفريق يواصل تدريباته منذ وصوله القاهرة بنسقٍ عالٍ بانتظار انطلاق المنافسات الرسمية اليوم".

وأضاف، ان "اللجنة الفنية للبطولة أجرت قرعة البطولة والتي أسفرت عن مواجهة عراقية مصرية بوزن 73 كغم، إذ سيواجه لاعبنا عباس حسين نظيره المصري مازن عبد الهادي، يوم الثلاثاء المقبل، فيما يلتقي لاعبنا مصطفى كاظم نظيره لاعب نادي الزمالك المصري أيضاً مجد توفيق بوزن 66كغم".

يذكر ان نادي الشرطة يشترك بوزنين فقط في البطولة، وهما وزن 66كغم مصطفى كاظم، و73كغم عباس حسين.