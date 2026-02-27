قرعة أبطال أوروبا.. ريال مدريد يواجه كابوسه المعتاد وتشيلسي يصطدم بباريس

شفق نيوز- نيون

أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، التي أُجريت، اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية، عن مواجهات من العيار الثقيل.

ويتصدر هذه المواجهات، الصدام المرتقب بين ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي في قمة مبكرة تحمل طابعاً ثأرياً وتاريخياً بين عملاقين اعتادا الحضور في الأدوار الحاسمة.

كما وضعت القرعة حامل اللقب باريس سان جيرمان الفرنسي في مواجهة قوية أمام تشيلسي الإنجليزي، في لقاء لا يقل إثارة، بالنظر إلى طموحات الفريقين وسعيهما للذهاب بعيداً في البطولة القارية.

وكانت 8 أندية قد ضمنت التأهل المباشر إلى ثمن النهائي، وهي (أرسنال، بايرن ميونخ، ليفربول، توتنهام هوتسبير، برشلونة، تشيلسي، سبورتنج لشبونة ومانشستر سيتي).

في المقابل، التحقت 8 فرق أخرى بالدور ذاته عبر الملحق المؤهل، وهي (ريال مدريد، بودو جليمت، باريس سان جيرمان، نيوكاسل يونايتد).

نتائج قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد X مانشستر سيتي

بودو غليمت X سبورتنج لشبونة

باريس سان جيرمان X تشيلسي

نيوكاسل يونايتد X برشلونة

غالطة سراي X ليفربول

أتلتيكو مدريد X توتنهام هوتسبير

أتالانتا X بايرن ميونخ

باير ليفركوزن X أرسنال