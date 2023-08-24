قرعة الأبطال تضع القوة الجوية إلى جانب رفاق بنزيما

شفق نيوز / أوقعت قرعة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، العب أجريت يوم الخميس، نادي القوة الجوية العراقي في المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال آسيا، إلى جانب أندية الاتحاد السعودي، وسبهان الإيراني، وايه جي أم الأوزبكي.

ومن المقرر، أن تنطلق مباريات مرحلة المجموعات في البطولة الأضخم على مستوى أندية القارة الآسيوية، بداية من 18 أيلول 2023، على أن تنتهي مباريات دور المجموعات نهائيًا في تاريخ 13 تشرين الأول 2023.

بينما أوقعت القرعة نادي الكهرباء العراقي في المجموعة الثانية من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي إلى جانب أندية الوحدات الأردني، والكويت الكويتي، والاتحاد الأهلي حلب السوري.