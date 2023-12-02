قرعة اليورو: إيطاليا في مجموعة الموت و فرنسا وهولندا أمام "صِدام ناري"

شفق نيوز/ سحبت مساء اليوم السبت في مدينة هامبورغ الألمانية، قرعة نهائيات كأس أوروبا 2024 المقررة في ألمانيا من 14 حزيران/ يونيو إلى 14 تموز/يوليو المقبلين.

وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:

وفي بداية الحفل عزفت بعض المقطوعات والسيمفونيات العالمية قبل أن يتم تقديم حارس مرمى المنتخب الإيطالي التاريخي جانلويجي بوفون والذي سيشارك في سحب القرعة.

وعقب ذلك تم التعرف على المنتخبات المتأهلة إلى الآن إلى يورو 2024 وأيضاً شرح نظام القرعة والأوعية الأربعة التي ضمت المنتخبات والتي تم تقسيمها بحسب تصنيفها، حيث ضم الوعاء الأول منتخبات ألمانيا والبرتغال وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وإنجلترا فيما ضم الوعاء الثاني منتخبات المجر وتركيا ورومانيا والدنمارك وألبانيا والنمسا.

وحلت منتخبات هولندا وإسكتلندا وسلوفينيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك في الوعاء الثالث وجاءت منتخبات سويسرا وصربيا وإيطاليا بالإضافة لثلاثة منتخبات متأهلة من الملحق.

الكشف عن تعويذة البطولة

وبعد شرح نظام القرعة تم الكشف عن تعويذة اليورو وهي عبارة عن دب اسمه ألبرت الذي ساهم في سحب اسم المنتخب الألماني ووضعه في المجموعة الأولى.

وتستضيف ألمانيا بطولة أمم أوروبا للمرة الثانية في تاريخها وكانت الأولى عام 1988 تحت مسمى ألمانيا الغربية عندما توجت هولندا باللقب بالتغلب (2-0) على منتخب الاتحاد السوفييتي في النهائي.

وستقام نهائيات يورو 2024 في برلين العاصمة ومدن ميونيخ ودورتموند وشتوتغارت وفرانكفورت وغيلسنكيرشن وفرانكفورت وهامبورغ ودوسلدورف وكولونيا ولايبتسيغ.