قرعة الكأس.. برشلونة يصطدم بالخفافيش ومباراة في المتناول لريال مدريد

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، يوم الاثنين، نتائج قرعة ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا عن الموسم الحالي 2024/2025.

وتأهل إلى ربع النهائي كل من "فالنسيا وليجانيس وخيتافي وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وأوساسونا وريال سوسيداد وريال مدريد.

وأوقعت القرعة، برشلونة في مواجهة صعبة أمام فالنسيا على ملعب ميستايا، بينما نتج عن القراعة مواجهة في المتناول لريال مدريد عندما يلاعب ليجانيس خارج الديار.

ويخوض أتليتكو مدريد مواجهة ربع النهائي ضد خيتافي على ملعب واندا ميتروبوليتانو، بينما يحل أوساسونا ضيفًا على ريال سوسيداد.