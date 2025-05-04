قرعة الـ"32" من الأدوار النهائية لدوري دون 21 عاماً تسفر عن مواجهات ساخنة

شفق نيوز/ أسفرت قرعة منافسات دور الـ32 من الأدوارِ النهائيّة لدوري دون 21 عاماً لكرة القدم، يوم الأحد، عن مواجهات ساخنة بين الفرق المتنافسة.

ووفقاً لبيان ورد لوكالة شفق نيوز، فإن القرعة أجريت بحضور عدد من المسؤولين في الاتحاد العراقي لكرة القدم ومسؤول رابطة "لاليغا" للفئات العمرية الإسباني بورخا.

وستقام مبارياتُ دور الـ32 بنظام الذهاب والإياب، وفي حالة استمرار التعادلِ في الوقت الأصلي يتم اللجوء إلى حسم نتيجة المباراة عن طريق ركلات الجزاء الترجيحية.

وتجري مباريات الذهاب في التاسع من شهر آيار/ مايو الجاري، ومباريات الإياب يوم 13 من الشهر نفسه، وتم إجراء قرعة دور الـ16 أيضاً، حيث ستقام مباريات الذهاب يوم 19، والإياب يوم 23 من الشهر الجاري.

وأسفرت قرعةُ دور الـ32 عن 16 مباراة على النحو الآتي:

1 - زاخو - الطلبة - ملعب دلال

2 - نفط ميسان - الكرمة - ملعب شهداء ميسان

3 - الرمادي - الحدود - ملعب الرمادي الثانوي

4 - الصناعة - أمانة بغداد - ملعب الصناعة

5 - الغراف - القوة الجوية - ملعب الغراف

6 - غاز الشمال - الصناعات الكهربائية- ملعب غاز الشمال

7 - أربيل - كربلاء - أربيل الثانوي

8 - القاسم - النجف - ملعب الطليعة

9 - الكرخ - نوروز - ملعب التاجي

10 - ديالى - بيشمركة السليمانية - ملعب هبهب

11 - الفهد - الزوراء - ملعب حبانية الصمود

12 - الكهرباء - دهوك - ملعب الكهرباء

13 - الشرطة - نفط البصرة - ملعب التاجي

14 -النفط - الناصرية - ملعب النفط

15 - نفط الوسط - البحري - ملعب نفط الوسط

16 -الموصل - الميناء - ملعب الدواسة

وتقام جميع المباريات يوم الجمعة التاسع من الشهر الجاري عند الساعة الرابعة عصراً باستثناء مباراة الشرطة ونفط البصرة تقام يوم السبت العاشر من الشهر الجاري الساعةالرابعةعصراً.