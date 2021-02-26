قرعة الدوري الأوروبي.. ميلان يصطدم بمانشستر يونايتد ومهمة صعبة لروما أمام شاختار

شفق نيوز/ أجريت اليوم الجمعة، قرعة ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي، في مدينة نيون السويسرية.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

أياكس - يونج بويز

دينامو كييف - فياريال

روما - شاختار دونيتسك

أولمبياكوس - آرسنال

دينامو زغرب - توتنهام

مانشستر يونايتد - ميلان

سلافيا براج - رينجرز

غرناطة - مولده

وسيخوض الفريق الأول، في القرعة، مباراة الذهاب على ملعبه.

وكانت منافسات دور الـ 32 من البطولة، اختتمت، أمس الخميس، بـ 15 مباراة، بعد أن أقيم لقاء توتنهام مع وولفسبيرجر، الأربعاء الماضي.

وشهدت المباريات، تأهل توتنهام ومانشستر يونايتد وآرسنال (إنجلترا) - مولده (النرويج) - غرناطة وفياريال (إسبانيا) - رينجرز (اسكتلندا) - شاختار دونيتسك ودينامو كييف (أوكرانيا) - ميلان وروما (إيطاليا) - يونج بويز (سويسرا) - دينامو زغرب (كرواتيا) - سلافيا براج (التشيك) - أولمبياكوس (اليونان) - أياكس (هولندا).