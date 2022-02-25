قرعة الدوري الأوروبي تضع برشلونة بمواجهة غلطة سراي التركي

شفق نيوز/ أسفرت قرعة دور الـ16 لمسابقة الدوري الأوروبي عن وقوع برشلونة الإسباني في مواجهة غلطة سراي التركي.
وجاءت باقي المواجهات على النحو التالي..
رينجرز الاسكتلندي × رد ستار الصربي
براجا البرتغالي × موناكو الفرنسي.
بورتو البرتغالي × ليون الفرنسي.
أتالانتا الإيطالي × باير ليفركوزن الألماني.
إشبيلية الإسباني × وست هام يونايتد الإنجليزي.
لايبزيج الألماني × سبارتاك موسكو الروسي.
ريال بيتيس الإسباني × آينتراخت فرانكفورت الألماني.
تقام مباريات الذهاب يوم 10 مارس المقبل، بينما تلتقي الأندية إيابا بعدها بأسبوع 17 مارس.