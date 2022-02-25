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قرعة الدوري الأوروبي تضع برشلونة بمواجهة غلطة سراي التركي

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-25T11:23:04+0000
قرعة الدوري الأوروبي تضع برشلونة بمواجهة غلطة سراي التركي

شفق نيوز/ أسفرت قرعة دور الـ16 لمسابقة الدوري الأوروبي عن وقوع برشلونة الإسباني في مواجهة غلطة سراي التركي.

وجاءت باقي المواجهات على النحو التالي..

رينجرز الاسكتلندي × رد ستار الصربي

براجا البرتغالي × موناكو الفرنسي.

بورتو البرتغالي × ليون الفرنسي.

أتالانتا الإيطالي × باير ليفركوزن الألماني.

إشبيلية الإسباني × وست هام يونايتد الإنجليزي.

لايبزيج الألماني × سبارتاك موسكو الروسي.

ريال بيتيس الإسباني × آينتراخت فرانكفورت الألماني.

تقام مباريات الذهاب يوم 10 مارس المقبل، بينما تلتقي الأندية إيابا بعدها بأسبوع 17 مارس.

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