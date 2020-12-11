قرعة الدوري الممتاز بكرة السلة: مواجهات متوازنة تجمع اندية بغداد والمحافظات

شفق نيوز/ انتهت قبل قليل في قاعة المحطة ببغداد مراسيم قرعة الدوري الممتاز بكرة السلة للموسم الجديد 2020-2021.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن القرعة أسفرت عن مواجهات متوازنة جمعت اندية بغداد والمحافظات.

وأضاف: سيلعب في افتتاح البطولة التي تجري منافساتها في قاعة الشعب ببغداد في التاسع عشر من الشهر الحالي عن لقاء "الشرطة مع الحلة" و"النفط مع نفط البصرة" و"الكهرباء مع غاز الشمال"، فيما سيلعب "الحشد مع نفط الشمال" و"الخطوط مع التضامن النجفي" و"الاعظمية مع زاخو".

وحضر مراسيم اجراء القرعة وزير الشباب عدنان درجال ورئيس الهيئة التطبيعية اياد بنيان.